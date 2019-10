Frischer Wind für Fritz

Bei den Lebensmittelrettern von Frischer Fritz tut sich einiges. Lange bleibt der Foodtruck nicht mehr auf dem Aarefeldplatz in Thun stehen. Und auch der Mittagstisch an der Bernstrasse 11 ist Geschichte. Dafür gibt es viel Neues, etwa ein Ladenlokal an der Unteren Hauptgasse. Doch der Reihe nach.