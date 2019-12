Fundbüro umgezogen

Donnerstag-Vormittag an der Allmendstrasse 16: Eine Frau steht mit gezücktem Handy vor dem «Atelier Boutique Bistro Alpenrösli» und fotografiert den Anschlag auf dem Brett, mit dem die Türe zugenagelt ist. «Der Bistro/Secondhand-Betrieb Alpenrösli bleibt bis auf weiteres eingestellt!», steht da und: «Das Fundbüro befindet sich vorübergehend an der Industriestrasse 2 in Thun. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis!»