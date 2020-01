Fusionsfest mit Suppe und Wurst

Rund 250 Personen waren gekommen, um die Eingemeindung von Schwendibach in Steffisburg zu feiern. Bürgerinnen, Bürger und Ratsmitglieder aus beiden Gemeinden wie Behördenvertreter aus dem Zulgtal. Die beiden Gemeindepräsidenten blickten denn auch vorab auf die Geschichte zurück. So sei Schwendibach eigentlich schon vor Jahrhunderten ein Teil von Steffisburg gewesen. «Jetzt kehren wir zurück zu den Wurzeln», meinte Roland Amstutz. Und fügte an: «Das Ganze war nicht wirklich einfach.» Zumal es für eine Kleingemeinde anhand der kantonalen Vorgaben zunehmend nicht mehr viel selbst zu bestimmen gebe.

Jahrelange Zusammenarbeit

Jürg Marti ging denn auch auf die jahrelange Zusammenarbeit mit Schwendibach ein. So zum Beispiel in Sachen Feuerwehr oder Sozialdienste. «Dank diesen guten Beziehungen über Jahre hinweg fruchtete dies zum Gemeinsamen», hielt er fest. Und er betonte ebenso, dass die Traditionen in Schwendibach auch künftig weitergehen werden. Etwa der Altjahrshöck im alten Feuerwehrmagazin, die 1.-August-Feier oder das Seifenkistenrennen im Ortsteil. «Diese werden zu einem breiten und schönen Bouquet in unserer Gemeinde beitragen», sagte Jürg Marti.

Nicht zu viel Kalorien

Die Reden jedenfalls waren kurz. Und ebenso kurz vor zwölf Uhr waren Kartoffelsuppe, Schweinswurst und Brot bereit. Denn es lag auf der Hand: Nach Weihnachten und Neujahr macht etwas Einfaches Sinn. «Damit wir nicht mit zu viel Kalorien ins neue Jahr starten», meinte Jürg Marti.

Zum Schluss wurde schliesslich auch noch angestossen, mit Schaumwein für Erwachsene und Kinder. Auf dem Pausenplatz vor der Aula wurden gleich zwei Bäumchen in einen mit Erde gefüllten Palettenrahmen gepflanzt. Die kleinen Bäumchen sind als Symbol gedacht, für Bäume, die später in der Nähe der einstigen Gemeindegrenze gepflanzt werden sollen.

Jahrelanger Prozess

Dem Zusammengehen haben die Schwendibacher Stimmberechtigten und der Grosse Gemeinderat (GGR) Steffisburg Anfang Mai 2019 klar zugestimmt (wir berichteten). Der Eingemeindung vorausgegangen war ein jahrelanger Prozess, bei dem alle Vor- und Nachteile abgewogen wurden. Gerade im linken Zulgtal waren die Pläne der Schwendibacher Bevölkerung nicht nur auf Gegenliebe gestossen. Mit Schwendibach verlieren die Nachbargemeinden Horrenbach-Buchen, Teuffenthal und Homberg einen Partner, nicht zuletzt im Schulbereich. Die Schwendibacher Schülerinnen und Schüler fehlen künftig in der Organisation.