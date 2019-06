Gastrobetriebe dürfen Aussensitzplätze bis 0.30 Uhr betreiben

Die neue Regelung geht auf Gespräche an einem Runden Tisch zum Thema Wohnen und Nachtleben in der Thuner Innenstadt hervor. 2010 hatte die Stadt einen Bewilligungsstopp für neue Strassencafés verhängt. 2018 wurde die Bestimmung etwas gelockert, so dass neue Aussenplätze wieder möglich wurden, ausser im Gebiet Obere Hauptgasse, Mühleplatz und Rathausplatz.