Gefährliche Bleche entfernt

Am Freitag konnte Peter Scheidegger, Leiter Immobilien der AEK Bank Thun, zumindest vonseiten der Bauherrin Entwarnung geben: «Sämtliche Blechelemente konnten entfernt werden», sagte Scheidegger auf Anfrage.

Die scharfkantigen Bleche im Bereich der Baustelle beim Restaurant Falken stellen damit keine unsichtbare Gefahr mehr für Flussschwimmer dar. In der Stadt stehen seit dieser Woche an mehreren Orten entlang der Äusseren Aare grosse Warnschilder und Verbotstafeln, auf denen das Baden in der Aare unmissverständlich verboten wird.