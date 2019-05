Gegenwind für den neuen Amtsanzeiger

Dass es in der Region Thun schon vor dem legendären Gründungsjahr 1894 des «Thuner Amtsanzeigers» einen «Amtlichen Anzeiger» gab, dass eine schlimme Landwirtschaftskrise zur Gründung des damals neuen Gratisblattes führte und dass sich zwei private Verleger sowie die Stadt Thun zunächst heftig gegen die neue Publikation wehrten: Diese turbulente Gründungsgeschichte ist längst in Vergessenheit geraten. Erstaunen mag auch, dass es in der heute 125-jährigen Anzeigergeschichte bis vor wenigen Jahrzehnten zwischen Verlag und Gemeinden oft Streit gab um Abgaben und Gewinnanteile.