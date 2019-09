Gelungenes Surfspektakel in der Thuner Flussarena

Passanten, die für einen Moment stehen bleiben, um einem Flusssurfer in Aktion zuzuschauen: An dieses Bild hat man sich in der Thuner Innenstadt längst gewöhnt. Eine Mühleschleuse jedoch, gesäumt nicht nur von Geranien, sondern von ebensolchen Schaulustigen, die sich wie an einer Perlenkette rund um Mühlebrücke und Waisenhausplatz aufreihen: Diesen Anblick, der sich einem am River Surf Jam vom Samstag bot, hat es so noch nie gegeben.