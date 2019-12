Gemeinde investiert 3,9 Millionen

Aus der Diskussion ging hervor, dass es höchste Zeit sei für die Sanierung. Dass die Tagesschule durch die Sanierung mehr Platz erhält, fand man erfreulich.

Zwei Redner sind dagegen – keine Fotovoltaikanlage

Hingegen störte es zwei Redner, dass auf dem Dach keine Fotovoltaikanlage vorgesehen ist. Markus Schertenleib erklärte, dass für eine Fotovoltaikanlage die Dachkonstruktion ungenügend sei und verstärkt oder neu gebaut werden müsste. Deshalb stimmte für den Gemeinderat das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht mehr. Fritz Bürki stellte trotzdem den Antrag, zusätzlich 350 000 Franken zu bewilligen für eine solche Anlage. Sein Antrag wurde abgelehnt, und die Versammlung genehmigte den Kredit von 2,3 Millionen Franken mit grossem Mehr.

Auch der Kredit für einen Anbau ist bewilligt

Der geplante Anbau an das Mehrzweckgebäude wurde ebenfalls bewilligt. Er soll 1,6 Millionen Franken kosten. Er wird einen separaten Eingang haben und die Spezialräume für die Psychomotorik und die Logopädie, einen Raum für die Aussengeräte und ein grosszügiges Foyer mit Garderobe und Behinderten-WC enthalten. Der Anbau wird einstöckig gebaut mit der Möglichkeit, ihn bei Bedarf später auf zwei Stockwerke auszubauen.

Gemeinderat Markus Schertenleib informierte über den gesamten Sanierungsbedarf, der bei den gemeindeeigenen Liegenschaften festgestellt wurde. In den nächsten Jahren müssen auch das Schulhaus und das Gemeindehaus saniert werden, und die Gemeindeverwaltung hat zu wenig Platz an ihrem heutigen Standort. «Der Gemeinderat hat aber noch nicht entschieden, in welcher Reihenfolge die Gebäude saniert oder neu gebaut werden», so Schertenleib. Die Sanierung des Mehrzweckgebäudes und der Anbau sollen 2020 und 2021 realisiert werden, und zwar so, dass der Schulbetrieb möglichst wenig gestört wird.

Das Budget 2020 ist ­ausgeglichen und genehmigt

Das Budget ist ausgeglichen, einzig bei den Spezialfinanzierungen entstehen je kleine Aufwandüberschüsse. Der Steuerfuss bleibt bei 1.63 Einheiten, die Liegenschaftssteuern betragen 1,0 Promille. Die Versammlung stimmte dem Budget ohne Diskussion zu. Ebenfalls angenommen hat der Souverän eine Änderung im Organisationsreglement, die es der Gemeinde erlaubt, in Zukunft Betreuungsgutscheine für Kita- und Tagespflegeplätze abzugeben, wie es der Kanton vorschreibt.