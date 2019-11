Gemeinde übernimmt Fernheizung in Gadmen für 900'000 Franken

Der allgemeine Haushalt schliesst bei einem Ertrag von 5,39 Millionen Franken und der Einlage von 46'000 Franken in die Finanzreserven ausgeglichen. Die Entwicklung des Steuerertrags ist auch dank der Neubewertung der KWO-Liegenschaften positiv.

15,2 Millionen für Sicherheit

Investieren wird die Gemeinde bis 2024 voraussichtlich 6,2 Millionen Franken. Ein neuer Werkhof und umfassende Sanierungen im Bereich Wasser stehen an. Gemeindepräsident Walter Brog und fünf Gemeinderatsmitglieder stellten sich zur Wiederwahl für die Amtszeit 2020 bis 2022 und wurden still gewählt. Für den nach acht Jahren und einem gelungenen Schulhausausbau zurücktretenden Bruno Hählen wurde Armin von Deschwanden ebenfalls still gewählt.

Andreas Banholzer, Präsident der Schwellenkorporation Innertkirchen, zeigte auf, dass in den vergangenen acht Jahren 15,2 Millionen Franken für die Sicherheit verbaut worden sind. In drei Phasen ist an der Aare ein umfassendes Hochwasserschutzkonzept realisiert worden, mit einer Geschiebedotierstrecke und Mauern, Sohlenabsenkungen und Dammerhöhungen im Dorf. Besser geschützt sind 330 Personen, 145 Haushalte, 110 Gebäude und 37 Firmen.

Für die Massnahmen im bewohnten Gebiet blieben der Schwellengemeinde nach den Subventionen von Bund und Kanton 1,4 Millionen Franken Restkosten. Die Hälfte davon hat die Mobiliar-Versicherung im Rahmen ihrer Schadenpräventionsstrategie übernommen. Banholzer erwartet, dass der Schwellentell von aktuell 2 Promille damit bald wieder gesenkt werden kann.