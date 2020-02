Gemeinderat erarbeitet eine Klimastrategie

Klima: Es dürfte eines der am häufigsten verwendeten Wörter an der gestrigen Stadtratssitzung gewesen sein. Das Parlament befasste sich mit diversen Klimavorstössen. Einen ersten Pflock hatte der Gemeinderat schon vor der Sitzung eingeschlagen: «Die Stadt Thun erarbeitet eine Klima- und Energiestrategie 2050», teilte er am Vormittag mit.