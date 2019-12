Im Seilziehen zwischen der Genossenschaft Sportzentrum Heimberg und dem Thuner Gemeinderat hat Letzterer am Montag einen neuen Vermittler ins Spiel gebracht: den Entwicklungsraum Thun (ERT). Dies geht aus der Antwort des Gemeinderats auf die dringliche SVP-Motion «Auszahlung von 150'000 Franken an das Vorprojekt ‹Schwimmhalle Heimberg› jetzt!» hervor. Der Vorstoss wird an der Stadtratssitzung vom 13. Dezember behandelt.