Gemeinderat nimmt neuen Anlauf für Energiefonds

In Thun herrscht Klimanotstand. Das hat der Stadtrat am 27. Juni sozusagen hochoffiziell entschieden – indem er die allererste Jugendmotion in der Thuner Politgeschichte angenommen hat. Doch was bedeutet das nun? War das Ganze eine Art symbolischer Akt ohne konkrete Folgen? Hat SVP-Stadtrat Philipp Deriaz, der sich gegen die Ausrufung des Klimanotstands stellte, recht mit seiner Aussage? Er hatte in der emotional geführten Parlamentsdebatte erklärt: «Es wird danach gar nichts passieren.»