Genossenschaft prüft grössere Balkone

Die Wohngenossenschaft Hohmad lässt die Möglichkeit der Vergrösserung von Balkonen in der zweiten Etappe (Ecke Martin-/Hohmadstrasse) prüfen. Dadurch könnte die Attraktivität der insgesamt 16 Wohnungen (zwei Häuser) erhöht und diese besser vermietet werden, stellte Präsident Heinz Berger an der gut besuchten Generalversammlung im Kreuz Allmendingen in Aussicht. Er wies zudem auf den Genossenschaftsgedanken hin. «Für eine Genossenschaft sind Grundwerte wie Selbsthilfe, Selbstverantwortung, Solidarität, Loyalität und Gleichstellung wichtig», erläuterte er. Jedes Genossenschaftsmitglied könne durch rücksichtsvollen Umgang mit der Wohnung, der Umgebung und der Umwelt zum Erfolg beitragen.