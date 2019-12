Gündlischwand legt drei Kommissionen zusammen

Da die Baukommission in letzter Zeit viele Vakanzen hatte und es sonst auch nicht mehr so einfach ist, Leute zu motivieren, um in der Behörde mitzuhelfen, hat sich der Gemeinderat entschieden, die Baukommission, die Wasser- und Abwasserkommission sowie die Forstkommission zusammenzulegen. Die neue Hoch- und Tiefbaukommission inkl. Forst soll neun Mitglieder umfassen. Wobei die drei zuständigen Gemeinderäte von Amtes wegen dabei wären.

Die Geschäfte in der alten Konstellation waren oft kommissionsübergreifend, nun könnten sie so aus einer Hand bearbeitet werden. Da für die Neugestaltung der Kommissionen das Organisations- sowie das Personalreglement angepasst werden müssen, wurde das Organisationsreglement zusätzlich noch den heutigen Gegebenheiten angepasst. Die Änderungen der beiden Reglemente wurden einstimmig angenommen.

In diese neue Kommission wurden neben den Gemeinderäten Andreas Aebersold, Bruno Fuhrer und Ueli Wyss auch noch Marcel ­Bachofer, Christian Feuz, Erich Sommer, Adrian Steiner sowie Markus Wyss gewählt. Ein Sitz bleibt noch vakant. Im Anschluss an die Gemeindeversammlung fand die Jungbürgerfeier statt.