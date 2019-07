Grosse Filme zum Jubiläum

Den Auftakt zur Jubiläumsausgabe im 20. Jahr des Filmopen­airs Hartlisberg macht der Gaunerinnenfilm «Ocean’s 8» am Mittwoch, 24. Juli. Meisterverbrecherin Debbie Ocean plant gemeinsam mit sieben Diebinnen einen Raub auf der Met Gala in New York. Am 25. Juli gehts mit «Green Book» auf der Leinwand etwas ernster zu und her: Pianist Dr. Don Shirley (Mahershala Ali) geht im Jahr 1962 auf eine Tournee durch die USA. Als Fahrer engagiert er Tony Lip (Viggo Mortensen), der sich bislang mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten hat.