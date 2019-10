«Grosser Aufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt»

Mehr als 300 Athleten haben im Jahr 2018 die Snowfarmingpiste auf der Tschentenalp genutzt und absolvierten darauf rund 27'000 Fahrten, teilt der Verein «Das Trainingszentrum Adelboden» mit.

Dies sei keine Selbstverständlichkeit, so der Verein weiter. Das Angebot sei neu im Oberland und müsse erst Platz in den Trainingsplänen der Nachwuchsfahrer finden. Entsprechend gross ist die Freude der Verantwortlichen des Vereins bezüglich ihres ersten Jahres. «Der grosse Aufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt», sagt Vereinspräsident René Oester. «Die Snowfarmingsaison ist mit rund vierzig Tagen sehr kurz. Dass wir damit auf Anhieb so gute Zahlen erreichten, zeigt, dass ein umfassendes Bedürfnis für diese Trainingsmöglichkeit vorhanden ist, und motiviert uns natürlich für die Zukunft.»