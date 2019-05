Wow – was wäre das für ein Sandkasten! Gemessen am Spielplatz im heimischen Wohnquartier sind die Ausmasse der Grube im «Ohr» der Autobahnausfahrt von Bern her gigantisch. Ein Kleinbagger ist gerade dabei, die gut 5000 Tonnen Sand, die insgesamt eingefüllt werden, sauber zu verteilen. Beat Aeber­hard vom Bundesamt für Strassen (Astra) lächelt und sagt: «Ja, das wäre in der Tat ein toller Sandkasten. Einfach die Lage ist nicht so familienfreundlich.»