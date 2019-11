Unter dem Motto «Habens die Alten verkackt? Jetzt sind wir dran!» debattierten am Dienstag sechs junge Politiker unter anderem über den Klimawandel und die Gleichberechtigung. Die Diskussion, in welcher auch Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ihre Meinung kundtun durften, fand in der Aula der IDM statt. Organisiert wurde das Gymnasium-interne Podium vom Prima-Kurs «Politisches Praktikum».