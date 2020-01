Hautnahes Erlebnis dank Göttibatzen

Als Dank für die grosszügige Unterstützung waren Gotten und Göttis aus allen Teilen der Schweiz an die Lenk zum Patentag des Juskila von Swiss-Ski eingeladen. Als Chef Breitensport bei Swiss-Ski durfte der Einsiedler Gary Furrer, erstmals Lagerleiter, am Montag 70 der 500 Patenschaften im Kuspo an der Lenk willkommen heissen. Mit ihrem Göttigeschenk von mindestens 50 Franken leisten sie doch einen nicht wegzudenkenden finanziellen Zustupf.