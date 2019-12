Hoffmann Neopac AG übernimmt Firma aus Holland

Hoffmann Neopac, der globale Anbieter hochwertiger Metall- und Kunststoffverpackungen – unter anderem für die Pharmaindustrie –, übernimmt seinen langjährigen Partner CM Packaging in Holland. Dies hat die AG am Donnerstag via Medienmitteilung bekannt gegeben. Das Unternehmen investiert am neuen Standort in eine 3-Stück-Dosenlinie. Es gehe darum, über genügend Kapazität und Flexibilität für den wachsenden Infant-Food-Bereich zu verfügen. Per 1. Januar 2020 will das Unternehmen als eine Einheit auftreten. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.