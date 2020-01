Auf seinen Streifzügen durch Bachbette und Wälder sucht er sich Steine, die er später in seinem Atelier an der Burgstrasse in Thun zusammenfügt – ohne sie in irgendeiner Weise zu bearbeiten, in minutiöser, stundenlanger Arbeit, bei der er die Zeit vergisst. Zuerst mit Heissleim, später mit Zweikomponentenkleber. Aber nicht nur Pferde haben es ihm angetan: Vögel, Katzen, Elefanten, Nashörner… eine ganze Menagerie erwartet die Besucherinnen und Besucher des Museums.

Auch Menschen – einzeln oder in Gruppen – sind anzutreffen ­sowie Fantasiefiguren. Doch Schertenleib lässt es bei den ­Steinen nicht bewenden. Auch Schwemmholz, Alteisen und Fragmente von zerschlagenen Gussröhren kommen zum Einsatz; zudem stellt er Figuren aus, die er aus einem Stück geschmiedet hat.

Am Feuer in der Esse

Als junger Mann absolvierte Ruedi Schertenleib eine Lehre im grafischen Gewerbe und besuchte während vier Jahren die Kunstgewerbeschule in Bern. Trotz Freude am grafischen Beruf zog es ihn wieder zum Handwerk zurück. Sein Vater führte selbstständig die Schlosserei Schertenleib an der Burgstrasse, und da der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, machte er zusätzlich die Ausbildung zum Metallbau-Schlosser und besuchte verschiedene Kunstschmiedekurse. «Beim Schmieden am offenen Feuer an der Esse war ich in meinem Element!»

Schlaflose Nacht

Doch auch die Liebe zu Papier, Pinsel und Farben blieb ihm erhalten, und so finden sich in der Ausstellung im Dorfschulhaus auch mehrere Gemälde von Ruedi Schertenleib. Der sechsfache Grossvater, der seit kurzem mit seiner Frau in Wattenwil wohnt, sieht sich selber nicht als Künstler. «Ich bin einfach nur kreativ», betont er.

Ausserordentlich kreativ wäre wohl genauer: Sein Atelier an der Burgstrasse ist gerammelt voll mit seinen Plastiken, denn Schertenleib hatte in seinem Schaffen niemals kommerzielle Gedanken im Hinterkopf. Dass er sich von seinen Werken höchst ungern trennt, gibt er unumwunden zu. «Wenn mir jemand etwas abkaufen will, sage ich meistens: Wenn es Ihnen eine schlaflose Nacht bereitet, melden Sie sich wieder bei mir.»