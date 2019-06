Im Hafen Lachen gibt es vorläufig keine Tankstelle für Boote

In Merligen gibt es eine Tankstelle direkt am See – dort können Freizeitkapitäne den Treibstoff für ihre Boote nachfüllen. Es ist die einzige solche Anlage am ganzen Thunersee. «Ökologisch erachten wir es als wenig sinnvoll, wenn aufgrund des Treibstoff­bedarfs weite Strecken gefahren werden müssen», schreiben die beiden Stadtratsfraktionen EVP/EDU/CVP und SVP in einem Postulat.