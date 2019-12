Im Tourismus wird ein Chefposten frei

Sie waren vor drei Jahren zur heiklen Mission angetreten, Thun-Thunersee Tourismus (TTST) in ruhigere und finanziell sicherere Gewässer zu führen: Roger Friedli und Peter Fuchs, die zuvor lange Jahre erfolgreich die Geschicke der Niesenbahn geleitet hatten. Anstatt in die wohlverdiente Pension zu gehen, liessen sie sich in einem 60-Prozent-Pensum anstellen, um die Geschäftsleitung sowie das Finanz- und Personalwesen des Tourismusverbands um den Thunersee operativ zu führen. Dies, nachdem der Vertrag mit der Tourismusorganisation Interlaken (TOI) ausgelaufen war, gemäss welchem TOI die Geschäftsleitung von TTST geführt hatte.