In die andere Richtung

Na ja, einen «Egge ab» muss man schon haben. Oder vielleicht gar eine ganze Wand draussen. Denn im Gegensatz zu den schnellsten Abfahrern der Welt die Lauberhornabfahrt in umgekehrter Richtung zu Fuss zu bewältigen, ist definitiv nur etwas für Endorphin-Junkies. Am 29.März wird die fünfte Auflage des Lauberhorn-Run stattfinden, an welchem jeweils über 300 dieser Junkies teilnehmen.