In welche Richtung entwickelt sich Steffisburg?

Die Revision ist angepasst und dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht worden

Der Gemeinderat von Steffisburg hat anhand der Mitwirkungsergebnisse und unter Berücksichtigung der übergeordneten Gesetzgebung Anpassungen in den einzelnen Dokumenten der Ortsplanung vorgenommen. Wie in der Medienmitteilung der Gemeinde aufgeführt wird, ist dies zum Beispiel:



Naturnahe Gärten rücken ins Zentrum: Es sind keine reinen Steingärten mehr möglich (im Sinne von Biodiversität, welche auch bereits stark verankert und in übergeordneten Bestimmungen enthalten ist);



Präzisierung des Artikels zu «Energie und Ökologie» sowie eine neue Regelung zur Sonnenenergienutzung;



Präzisierung für autofreie und autoarme Überbauungen (keine Abgabepflicht);



Vereinfachung des Artikels zu «Mobilfunkanlagen», Reduktion der Ausschlussgebiete (nur noch reine Wohnzonen), und alle reinen Wohnzonen werden gleich behandelt;



die zwei Zonen mit Planungspflicht Bernstrasse/Stockhornstrasse und Burgerheim wurden inhaltlich angepasst;



bei den neuen Zonenplänen Gewässerraum wurden die Flächen «dicht bebaut» konzentriert und reduziert.



Die überarbeiteten Unterlagen wurden in der Zwischenzeit dem Kanton zur Vorprüfung zugestellt. Dieser wird die Genehmigungs­fähigkeit der einzelnen Bestimmungen in den nächsten Monaten überprüfen. «Wir rechnen damit, dass wir im Herbst die Bereinigungen vornehmen können», sagt Gemeindepräsident Jürg Marti.



Im Frühjahr 2020 soll in einem ersten Schritt eine Gemeindeabstimmung über die bedeutenden vorgelagerten Ein- und Umzonungsvorlagen (Stockhornstrasse, Au/Hodelmatte und Glättimüli) stattfinden, bevor Ende 2020 in einer zweiten Gemeindeabstimmung die Stimmberechtigten über die «Baurechtliche Grundordnung» (Baureglement und Zonenpläne) als Gesamtpaket abstimmen können. (sft/pd)