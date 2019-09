Indischer Staatspräsident besucht das Oberland

Was viele seiner Landsleute in den Ferien tun, hat der indische Staatspräsident Ram Nath Kovind am Donnerstag ebenfalls getan: Er hat auf dem Thunersee eine Schifffahrt gemacht. Zuvor wurde Kovind in Thun von Stadtpräsident Raphael Lanz empfangen.

Wie die Stadt Thun am Donnerstag mitteilte, wurde Kovind von seiner Frau und einer indischen Delegation begleitet. Die Stadt Thun weist im Communiqué darauf hin, dass Indien nach China und den Golfstaaten der drittwichtigste asiatische Markt für die Tourismusregion Thun-Thunersee ist.