Interessierte können Ideen für Areal der früheren Uhrenfirma einbringen

«Comadur wechselt Standort in Thun»: Ein Artikel mit diesem Titel erschien Ende Juni 2017 in dieser Zeitung. Der Uhrenzulieferer, der zur Swatch-Gruppe gehört, war in den Wochen zuvor vom alten Fabrikgebäude an der Bernstrasse 11 nahe dem Berntor an die C. F. L.-Lohnerstrasse 24 im Gwatt gezogen. Nach dem Umzug von Comadur kaufte die Pensionskasse des Schweizerischen Anwaltsverbands (PKSAV) die Liegenschaft an der Bernstrasse. Seither wird das Gebäude zwischengenutzt.