Jassbach: Erkrankte Soldaten können in Urlaub entlassen werden

Zur Art der Erkrankung und was sie auslöste, konnte Stefan Reist nichts sagen. «Man kann lediglich ausschliessen, dass es ein viraler Infekt war», sagte der Armeesprecher. Deshalb habe auch die Quarantäne, die über die Kaserne verhängt worden sei, wieder aufgehoben werden können. Mutmassungen darüber, ob die erkrankten Armeeangehörigen an einer Lebensmittelvergiftung litten und ob Pouletfleisch der Auslöser war, wollte Reist weder bestätigen noch dementieren. Bis jetzt seien dies reine Spekulationen.

Mit Neuigkeiten zum Vorfall ist nicht vor nächster Woche zu rechnen. Laut Reist wird ab Montag der militärische Untersuchungsrichter Befragungen durchführen. Das Lebensmittelinspektorat der Armee wird parallel Analysen in Labor vornehmen.

Von den Magen-Darm-Beschwerden waren auf dem Waffenplatz Jassbach Armeeangehörige vom Offizier bis zum Rekruten betroffen. Sie litten ab Donnerstagnachmittag teilweise an heftigem Erbrechen und Durchfall und waren zur medizinischen Betreuung in zivile Spitäler und in militärärztliche Einrichtungen gebracht worden.

Offenbar haben nun auch im Waadtland Rekruten mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Wie die Armee am Freitag eine Meldung von blick.ch bestätigte, leiden auf dem Waffenplatz in Bière VD Dutzende Rekruten an Durchfall. Die Lage ist aber deutlich weniger schlimm als in Jassbach: Von dreissig Betroffenen habe keiner das Spital aufsuchen müssen. Auch in Bière ist unklar, was die Erkrankung ausgelöst haben könnte.