Jetzt wird das Internet noch schneller

UPC, der grösste Kabelnetzbetreiber der Schweiz, hat letzte Woche als neue Höchst-Internetgeschwindigkeit für seine TV- und Internet-Abos 1 Gbit/s flächendeckend eingeführt. Das heisst konkret: Die neuen Gbit/s-Produkte sind für alle Haushalte im gesamten Verbreitungsgebiet erhältlich, also in mehr als 75 Prozent aller Schweizer Haushalte. «Somit haben dank der leistungsstarken Infrastruktur und zukunftssicheren Technologie von UPC auch viele ländliche und alpine Regionen nun erstmals Zugang zu Spitzen-Internetgeschwindigkeiten», schreibt das Unternehmen in seiner Medienmitteilung.