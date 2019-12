Junge geehrt und Engagement verdankt

Sport und Lehre

Kindler und Gemeinderätin Fabienne Hämmerle ehrten Levi Fuss (Seematte) mit dem Dittligsee-Hecht für seine Bronzemedaille an der Kickbox-WM im Einzelkampf bis 60 Kilo und für die Silbermedaille mit dem Team. Anita Hadorn (Fischacker) hat ihre Lehre als Kauffrau mit der Note 5,4 als Viertbeste und Simon Stucki (Lehn) seine Ausbildung als Seilbahnmechatroniker mit der Note 5,3 als Bester im Kanton Bern und Vierter der Schweiz abgeschlossen. Dafür erhielten die beiden einen Dittligsee-Egli.

Feuerwehrleute verdankt

«Heutzutage ist es nicht mehr selbstverständlich, dass sich Menschen für die Allgemeinheit engagieren, deshalb danke ich allen, die sich in irgendeiner Form für unsere Gemeinde einsetzen», so der Gemeindepräsident weiter. Für ihr Engagement wurden die zurücktretenden Hans Emmenegger (Hoch- und Tiefbaukommission), David Reichen (Schulkommission) sowie die Offiziere Stefan Bättig für 34 Jahre und Thomas Brönnimann für 29 Jahre Einsatz in der Feuerwehr mit Applaus und einem Präsent geehrt. Neu still gewählt wurden Nicole Wenger in die Schul- und Stefan Bättig in die Hoch-und Tiefbaukommission.

Budget und Abgaben

«Die Finanzen der Gemeinde Forst-Längenbühl sind ohne unvorhergesehene Ereignisse auf längere Sicht stabil», so Finanzverwalter Markus Jutzeler. Das Budget 2020 mit dem Steuersatz von 1,7 Einheiten, das im Gesamthaushalt einen Gewinn von 820 Franken und im Allgemeinen Haushalt einen Verlust von 110 Franken aufweist, wurde von den 74 Anwesenden denn auch ohne Diskussion mit 73 Ja zu 1 Nein gutgeheissen. Mehr zu reden gaben die gesetzlich vorgeschriebenen Änderungen bei der Mehrwertabschöpfung. Dazu Kurt Kinder: «Wir haben die Prozentsätze mit Absicht so tief wie gesetzlich möglich gehalten, weil wir den sanften Ausbau des Zentrums nicht mit Mehrkosten belasten wollen.» Mit 69 Ja gegen 5 Nein zeigte die grosse Mehrheit schliesslich auch in dieser Sache ihr Vertrauen in den Gemeinderat.