Käselaibe «wie riesige Goldtaler»

«Wie riesige Goldtaler sehen sie aus!» Ein kleiner Bub meinte die Käselaibe, die Stück für Stück aus dem Spycher auf das Holzgestell im Freien gereicht wurden. Damit sorgte er bei den Zuschauern am Chästeilet, der am Freitag im Justistal stattfand, für Lacher. Doch irgendwie passte der Vergleich. Was auf den massiven Holzlatten gelb in der Sonne leuchtete, die ab dem Mittag über den Sigriswiler Grat strahlte, war Zehntausende Franken wert.