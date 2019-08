Kanton will Nägel mit Köpfen machen

Auf diesen Zeitpunkt hin will er die beiden Schulen auch örtlich zusammenführen. Will heissen: Der Standort Seefeld wird aufgegeben und der ganze Schulbetrieb in der Schadau konzentriert. Voraussichtlich in der kommenden Novembersession beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat einen Projektierungskredit über 10,5 Millionen Franken.

«Wir wollen sauber abklären, was wo möglich ist», sagt Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) zum Vorhaben, das den Kanton «grob geschätzt» insgesamt 93 Millionen Franken kosten wird. Fixiert sind bisher nur die geplanten Neubauten und der ungefähre Zeitplan. Alles andere soll sich im Laufe des Architekturwettbewerbs, welcher im kommenden Jahr durchgeführt wird, sowie der anschliessenden Feinplanung klären.

Zwei Anbauten und eine Turnhalle

Im Rahmen der vierjährigen Bauarbeiten, welche voraussichtlich im August 2022 beginnen, werden verschiedene Projekte umgesetzt: zum einen zwei Erweiterungsbauten im Norden und im Süden der bestehenden Anlage, zum anderen eine neue Doppelturnhalle angrenzend an die bestehende Turnhalle an der Frutigenstrasse, die aber auch Unterrichtsräume für das Fach bildnerisches Gestalten beinhalten soll.

Einen grossen und auch kostenintensiven Bestandteil der Arbeiten wird die Sanierung des bestehenden Gymergebäudes darstellen. Dazu gehören unter anderem die Erneuerung der Haustechnik, die energetische Sanierung der Gebäudehülle oder die Verbesserung der Erdbebensicherheit. Eine grosse Herausforderung stellt dabei die Tatsache dar, dass das «alte» Gebäude aus dem Jahr 1979 denkmalgeschützt ist. «Wir arbeiten eng mit der Denkmalpflege zusammen», sagt Christoph Neuhaus dazu, der die Kosten derzeit nicht auf die einzelnen Projekte aufschlüsseln kann. Für die Durchführung eines Architekturwettbewerbs für den Neubau der Turnhalle hat der Regierungsrat bereits in eigener Regie einen zusätzlichen Kredit von 690 000 Franken genehmigt.

«Richtig und wichtig für Thun»

«Weil wir den Schulbetrieb so wenig wie möglich beeinträchtigen wollen, werden wir das Vorhaben in vier Etappen ausführen und auf Provisorien verzichten», erklärt Christoph Neuhaus (siehe Grafik oben). Zuerst werde der sogenannte Geografiepavillon abgerissen. Dies schaffe den nötigen Platz, damit in der zweiten Etappe, die im Herbst 2022 beginnt und bis Ende 2024 dauert, der Neubau im Osten errichtet werden kann. Parallel dazu wird von Mitte 2023 bis ebenfalls Ende 2024 die Sporthalle gebaut. In der dritten Etappe ab Anfang 2024 bis Mitte 2026 folgen der Bau der nördlichen Erweiterung sowie die Sanierung des Hauptgebäudes.