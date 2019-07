Keine Ausfahrt wegen Bauarbeiten

Zunächst sind in der Nacht vom Dienstag, 16. Juli, auf Mittwoch, 17. Juli, die Ausfahrtsrampen von Bern her kommend aufgrund einer Verkehrsumstellung betroffen. Die Ausfahrt von der A6 auf den Zubringer Steffisburg ist von 20 bis 5 Uhr gesperrt. Ab 22 Uhr ist zudem die Ausfahrt von der A6 nach Uetendorf/Heimberg nicht mehr möglich. In dieser Zeit wird der Verkehr nach Heimberg, Uetendorf und Steffisburg über den Anschluss Kiesen umgeleitet.

In der gleichen Woche finden bei der gegenüberliegenden Ausfahrt nach Heimberg von Spiez her kommend Instandsetzungsarbeiten statt. Aus diesem Grund wird die Ausfahrt in der Nacht vom Donnerstag, 18. Juli, auf Freitag, 19. Juli, zwischen 20 Uhr und 5 Uhr gesperrt.

Ausserdem wird während dieser Zeit ebenfalls die Normalspur in Fahrtrichtung Bern im Bereich des Anschlusses gesperrt. Der Verkehr nach Heimberg wird über den Anschluss Thun-Süd umgeleitet. Die Ausfahrt über den Zubringer Steffisburg nach Heimberg ist von den Arbeiten nicht betroffen.

Die Arbeiten sind alle witterungsabhängig und können bei schlechtem Wetter allenfalls verschoben werden, wie das Astra weiter informierte.