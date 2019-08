Keine zu klein, Stadtläuferin zu sein

«Schau, wenn der grosse Zeiger ganz oben ist, rennen wir los!» Grossvater Toni Hadorn gibt dem vierjährigen Enkel Mikka Wittwer beim Startbereich am Aarefeld in Thun letzte Instruktionen. Schliesslich geht es beim Thuner Stadtlauf auch bei den Kleinsten um nichts weniger als einen fulminanten Sprint über 900 Meter ins Ziel. Die grosse Frage, wirft der Speaker am Start ein, ist zweifellos, ob die elterlichen Begleiter das Tempo ihrer sechs Jahre jungen und noch jüngeren Sprösslinge mithalten können. «Wir haben für dieses Ereignis fleissig trainiert», meint der Grosspapi lächelnd. Zu Hause habe er mit Kreide «Rundeli» zum Entlanglaufen gezeichnet. «Mikka hat schnell begriffen – und eine Abkürzung gezeichnet.»