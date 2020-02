Kleiner Wasserzauber soll Stadtrat überzeugen

Das Ziel: den Standort Thun als Stadt am Wasser zu stärken. Initiiert hatte das Projekt der Wirtschaftsraum Thun (WRT), als Organisator ist die Thuner Agentur Cosmos Event GmbH engagiert. Doch dann stand das Projekt vor dem Aus, bevor es überhaupt begonnen hatte. Der Stadtrat hatte im Dezember über einen Kredit in der Höhe von 150'000 Franken zur Unterstützung des Projekts zu bestimmen – wies das Geschäft aber zur Überarbeitung an den Gemeinderat zurück (siehe Kasten am Textende).

«Da haben wir uns gefragt, ob wir das Projekt weiterverfolgen sollen», sagt WRT-Geschäftsführer Stefan Otziger. «Es war klar, dass wir alle Punkte, die die Kritiker des Projekts geäussert hatten, in die weitere Planung einbeziehen wollten», sagt Otziger. «Anders hätte das Projekt von vornherein keine Chance.»

Installation statt Event

Die Verantwortlichen entschieden sich dazu, das Projekt neu anzugehen – und zwar mit dem Ziel, die erste Ausgabe noch dieses Jahr durchzuführen. Aktuell ist die Detailplanung der Version 2.0 des Wasserzaubers im Gange. «Das neue Konzept sieht vor, aus dem Wasserzauber nicht mehr einen Event, sondern eine Installation zu machen», erklärt Otziger, «vergleichbar mit dem Riesenrad: Es steht da und kann genutzt werden – oder nicht.» Die Show wird nicht mehr im Aarebecken auf der Höhe des Restaurants Dampfschiff, sondern zwischen Göttibachsteg und Sinnebrücke zu sehen sein.

«Das ermöglicht den Besucherinnen und Besuchern, von vier Seiten auf die Installation zu blicken.» Das Verweilen am Ort stehe dabei – anders als in der ersten Version – nicht mehr im Vordergrund. Der ursprünglich geplante Gastrobereich mit Lounge entlang des Aarequais fällt weg, einige kleinere Verpflegungsstände solle es aber geben, sagt Otziger. «Wir erhoffen uns auch, dass es die Besucher nach der Show noch in die Innenstadt zieht.»

Da der Anlass nicht mehr darauf abzielt, Besucherinnen und Besucher möglichst lange am Ort zu halten, sei auch eine Durchführung in der kühleren Jahreszeit möglich. Statt im August und September soll der Thuner Wasserzauber nun im Oktober und November stattfinden. «So überschneidet er sich nicht mehr mit anderen Anlässen wie den Thunerseespielen, dem Stadtlauf oder dem Thunfest», sagt Otziger.