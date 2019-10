«Knifflig – weitere Ideen sind gefragt»

Um dann über die Bahnhof­brücke – seit einiger Zeit mit einem billigen Holzzaun verziert, der die Passanten an der Überquerung der Strasse hindern soll – in die Innenstadt zu gelangen. Und wer sich für eine Schifffahrt entschieden hat, gelangt heute quasi nur unter Lebensgefahr zu den Ländten an der Seestrasse.

Jetzt setzen Stadt, Kanton, STI, BLS und SBB zum Befreiungsschlag an. Löblich. Endlich. Die Entflechtung der Buslinien macht Sinn – auch wenn damit der eigentliche Bahnhofplatz nicht vollumfänglich freigespielt wird. Der ganz grosse Wurf ist das nicht. Zugegebenermassen ist aber der Platz knapp, die Zahl der Anspruchsgruppen gross – und die Auf­gabe komplex.

Keine Freude werden die Anwohner der Seefeldstrasse an den dort geplanten vier Buskanten haben. Verständlicherweise. Und auch die Bus­kundinnen und -kunden nicht – die Kritik an der berüchtigten Kante X an der Seefeldstrasse während der vergangenen Bauphasen in der Innenstadt lässt grüssen.

Definitiv Sinn macht die Verlegung der Seestrasse im Ländtebereich an die Bahngleise. Da kann man den Abbruch des bei vielen Thunerinnen und Thunern mit Erinnerungen verbundenen und historischen Valentini-Gebäudes als Wermutstropfen abbuchen.

Bis dahin – die Stadt spricht etwas vollmundig gleich von einem neuen Boulevard – sind aber noch einige Hürden zu überspringen. Gefordert sind alle involvierten Player. Inklu­sive der Bevölkerung, weitere Ideen sind gefragt. Auf dass sich die Stadt Thun – bekanntlich auch als Tor zum Oberland bezeichnet – dereinst damit rühmen kann, eine Altlast bereinigt und wenigstens im Ländtebereich ein ansehnliches Einfallstor in die Stadt geschaffen zu haben.