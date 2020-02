Königlicher Besuch bei Bürgerehrung Als Ehrengast erklärte Schwingerkönig Matthias Glarner den erfolgreichen Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde, wie es zu seinem Rücktritt kam. Verena Holzer

Die erfolgreichen und dafür geehrten Heimberger Bürgerinnen und Bürger mit Schwingerkönig Matthias Glarner und Heimbergs Gemeindepräsident Niklaus Röthlisberger (mittlere Reihe, ganz rechts). zvg

Erfreut begrüsste Gemeindepräsident Niklaus Röthlisberger (SVP) die rund 100 Gäste zur Ehrung der elf Einzelpersonen und vier Gruppen aus den Sparten Sport, Kultur und Beruf. Erster Gratulant war Schwingerkönig Matthias Glarner. Er erzählte von seinen Erfolgen während seinen 26 Jahren im Schwingsport.

Mit dem Sieg beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Estavayer 2016 habe er Heimberg zum «Königsdorf» gemacht, erklärte er mit spitzbübischem Grinsen. Sein grosses Ziel war damals die Teilnahme am Unspunnenfest in Interlaken. Nach dem tragischen Sturz von der Seilbahngondel 2017 hat er für dieses Ziel intensiv trainiert.

«Es ging auch wieder einigermassen aufwärts, und am Bernisch-Kantonalen in Münsingen im letzten Jahr wurde ich Zweiter.» Doch am Eidgenössischen in Zug blieben ihm am Ende nur der 12. Rang und eine Menge Frust. Im Urlaub beim Fischen in Kanada fand er Zeit, seine Zukunft zu überdenken. «Es war ein schwerer Entscheid, das mit so viel Herzblut betriebene Schwingen aufzugeben, aber es war der richtige», so Glarner.

«Grosses Plus für Gemeinde»

Röthlisberger erklärte: «Eure Erfolge sind ein grosses Plus für die Gemeinde, und deren Name gewinnt an Bedeutung.» Erfolgreich waren bei internationalen Wettkämpfen Dominic Falk mit dem Pony-Vierspänner und Raphael Schertenleib als Läufer, unter anderem als Sieger beim Inferno-Triathlon und als Teilnehmer am Halb-Ironman in Nizza.

Simon Wüthrich wurde Waffenlauf-Schweizer-Meister und erreichte einen 3. Rang beim Berglauf. Ueli Bieler eroberte einige vordere Ränge bei verschiedenen Läufen. Beat Schertenleib wiederum wurde Schweizer Meister im Crosstriathlon, lief beim Gantrisch Trail auf den 1. und beim MTB-Duathlon in Aeschi auf den 3. Platz. Erfreut nahmen die Geräteturnerinnen der Kategorien 1 bis 4 das Lob von Röthlisberger entgegen.

Timo Spring wurde «schnällschte Thuner» und «schnällschte Oberländer». Geehrt wurden auch Rebecca Schmid für den 1.Rang im Lehrlingsfrisieren sowie der Kegelklub Rössli, der Kegelklub Sporting und der Jodlerklub Heimberg für ihre Erfolge.

Einen grossen Dank richtete Röthlisberger an Beat Straubhaar für die Betreuung des 50-jährigen Dorfboten während 45 Jahren und an Ulrich Stucki für die Neu-Lancierung Dornhaldemärit. Zu guter Letzt gab es einen Dank für Frieda Lehmann und Peter Röthlisberger für die unentgeltliche Organisation des Jassnachmittags der IG 60 plus.