Kontaktaufnahme mit neuen Wählern

In fünf Klassenzimmern und auf der Sitzgruppe im Gang warteten die Politiker auf die Gymnasiasten, die in Gruppen durchs Schulhaus wanderten. Bei Flurina Wäspi von «Discuss it» gab es einen Test, dessen Resultate gleich anonymisiert zu sehen waren.

Im Hintergrund gab die Frage nach dem Durchschnittseinkommen eines Ständerats zu diskutieren. Wie setzen sich die 152'054 Franken zusammen, welche im Test die richtige Antwort waren? (Gemäss einem Bericht von SRF sind es nur die Vergütungen der Eidgenossenschaft.)

Warum welche Partei?

Überraschend war die Präsentation von Martin Lüthi, Co-Präsident der BDP Thun. Er ist der Künstler Heinrich Gartentor und zeigte auf dem Tablet seine Begrünung des Zürcher Münsterhofs und den einstigen Autofriedhof in Kaufdorf, wo er eine nationale Kunstausstellung organisiert hat. «Seit seiner Räumung gibt es keinen Weidehopf mehr im Gürbetal», sagte er.

Was ihm an der BDP gefällt? Er ist für die Möglichkeit, ausserhalb der Bauzonen sorgfältig bauen zu können, und für Zeitgutschriften für Leute, die sich um andere Menschen kümmern.

Politischer wurde es beim Interlakner Gemeindepräsidenten Urs Graf, der trotz FDP-Hintergrund bewusst die SP gewählt hat, weil sie für ihn schon lange nachhaltig politisiert. «Die EU ist nicht nur ein Wirtschafts-, sondern vor allem ein Friedensprojekt», sagte er.

FDP-Grossrätin Corinne Schmidhauser sagte zur Parteienwahl: «Nirgendwo wird es eine 100-prozentige Übereinstimmung mit der eigenen Meinung geben.» Ihr gefällt an der FDP, dass Eigenverantwortung ein wichtiges Thema ist. Zur Umwelt will sie differenziert Sorge tragen. Die Schweiz sollte an vorderster Front für neue Technologien stehen, um die Klimaerwärmung zu bewältigen. Die grüne Interlakner Gemeindeparlamentarierin Sandra Hänggi rief die Jungen auf, sich zu engagieren.