Konzepthalle 6 droht die Schliessung

Die Konzepthalle 6 muss schliessen: Mit dieser Nachricht gelangte die Daskonzept AG als Betreiberin der Halle am Dienstag an die Medien. Statt den 10. Geburtstag gebührend feiern zu können, droht nun also der grosse Kater.

Denn: «Der Regierungsstatthalter von Thun, Marc Fritschi, verfügt, dass man in der Konzepthalle 6 nicht arbeiten darf, und reduziert uns die Heizung auf 18 Grad», schreiben die Verantwortlichen der Halle in ihrer Mitteilung. Was steckt dahinter? «Seit rund zwei Jahren läuft ein baupolizeiliches Verfahren», sagt Marc Fritschi, «ausgelöst durch eine baupolizeiliche Anzeige einer Privatperson.»