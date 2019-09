Konzepthalle droht Schliessung – Stadt wehrt sich

Anstatt Jubiläumsfeierlicheiten zum 10-jährigen Bestehen sehen sich die Betreiber der Konzepthalle 6 in Thun mit Behördenärger konfrontiert. Gemäss einer Mitteilung, die sie verbreitet haben, droht dem Co-Working-, Kultur- und Gastronomie-Lokal an der Scheibenstrasse die Schliessung. Grund: Bauliche Mängel und Verstoss gegen die Nutzungsvorschriften in der baurechtlichen Grundordnung der Stadt Thun.