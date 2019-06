Kopf besiegt Herz

«Marktreglement; 2. Teilrevision»: Dass sich hinter dieser trockenen Bezeichnung auf der Traktandenliste des Grossen Gemeinderates (GGR) von Steffisburg grosse Emotionen verbergen, zeigte sich in der Debatte in der Aula Schönau sofort.

Das Ortsparlament diskutierte nämlich nicht weniger als über den Umzug des beliebten Chrischtchindlimärit vom malerischen Ober- und Unterdorf an die vergleichsweise gesichtslose Zulgstrasse .

Nachdem der zuständige Gemeinderat und Sicherheitsvorsteher Stefan Schneeberger (FDP) noch einmal ausführlich die Gründe erläutert hatte, die zum Vorschlag für den Umzug geführt hatten, debattierte der Rat das Geschäft während 45 Minuten inklusive eines fünfminütigen Unterbruchs der Sitzung.

Herz gegen Kopf

?«Es kann nicht sein, dass wir diesen Anlass aus dem Herzen des Dorfs nehmen, sagt das Gefühl», sagte Thomas Schweizer von der EDU/EVP-Fraktion, «doch die Ausführungen bezüglich Sicherheit haben Hand und Fuss, sagt der Verstand.» Dass die «Verweil- und Versumpfzone» an einem Ort zusammengezogen werden könnte, wertete er als positiven Aspekt eines Umzugs.

Auch in Yvonne Weber von der BDP/GLP-Fraktion kämpfte Gefühl gegen Verstand. «Aber es gibt noch einen weitern Aspekt: Billigen Plastikramsch aus China brauchen wir hier nicht.»

Sie stellte den Antrag, den Umzug an die Zulgstrasse im Reglement als Versuch zu deklarieren, beschränkt auf drei Jahre. «Dann können wir schauen, ob eine Verkleinerung des Marktes und ein Fokus auf heimisches Handwerk nicht doch sinnvoller wäre.»

Wunsch: Starkes Zeichen

Stefan Schneeberger wehrte sich dagegen, eine Eventualität in einem Reglement niederzuschreiben. «Das wäre kein starkes Zeichen nach aussen, auch an allfällige Dritte, die sich vielleicht engagieren möchten.»

Er liess zudem ein weiteres Mal durchblicken, dass ein Verein bereitsteht, sich an der Organisation des Chrischtchindlimärit zu beteiligen. Der Rat lehnte den Antrag von BDP und GLP mit 16 zu 9 Stimmen ab, folgte aber einem Antrag von EVP und EDU, dass die Beschränkung des Perimeters zwischen Zulg- und Schönaukreisel aus dem Reglement gestrichen werden soll. In der Schlussabstimmung passierte die Teilrevision des Marktreglements mit 19 zu 7 Stimmen.

Der Debatte vorausgegangen waren Verhandlungen in einer Begleitgruppe mit Vertretern aus Gewerbe, Leisten, Verwaltung und weiteren Organisationen. Auslöser waren die zunehmenden Besucherzahlen gewesen, welche in der Vergangenheit öfter zu kritischen Situationen geführt hatten. (Berner Zeitung)