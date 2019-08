Läufer nehmen Stadt in Beschlag

Wie üblich am letzten Wochenende im August steht Thun auch am nächsten Freitag und Samstag ganz im Zeichen des Laufsports. Zum mittlerweile 26. Mal findet der Thuner Stadtlauf statt, bei dem vom 5-jährigen Kind bis zum rüstigen Pensionär Teilnehmerinnen und Teilnehmer (fast) jeden Alters an den Start gehen.