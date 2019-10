Lanz nur sechster Ersatz – de Meuron und Jost mit Nachrückchancen

Trotzdem zeigte sich Lanz, der in seiner Heimatstadt das Bestergebnis erzielte, am Tag nach dem Urnengang zufrieden: «In Thun und Umgebung, also dort, wo die Leute mich und meine pragmatische Arbeit kennen, habe ich wieder ein sehr gutes Resultat erzielt.» Der Stapi räumte aber auch ein, «dass es als städtischer SVP-Politiker offensichtlich schwierig ist, bei der ländlichen Bevölkerung ähnlich gut abzuschneiden».

Im Vergleich mit 2015 hat Lanz rund 7000 Stimmen eingebüsst. Er erklärte sich dies einerseits mit dem zurückgegangenen Wähleranteil der SVP, andererseits mit der gesunkenen Wahlbeteiligung. Als sechster Ersatz ist ein Nachrücken während der Legislatur so gut wie ausgeschlossen. Wie gross ist die Enttäuschung, zumal Lanz in weiten Teilen des Kantons Wahlkampf führte?

«Ich wusste, dass die Ausgangslage schwierig war. Von daher musste ich damit rechnen, dass es nicht reichen könnte», so der Thuner Stadtpräsident, der zu seinem Wahlkampfbudget keine Angaben machte. Ob er allenfalls 2023 einen weiteren Anlauf für einen Nationalratssitz nimmt, liess Lanz offen: «Am Tag nach den Wahlen ist es zu früh, dies zu sagen.»

De Meuron ist zweiter Ersatz

Für Lanz’ Gemeinderatskollegin Andrea de Meuron verlief der Wahlsonntag in jeder Hinsicht erfreulich. Mit 35720 Stimmen erzielte sie auf der Liste der Grünen den sechstbesten Wert und holte deutlich mehr Stimmen als 2015 (20961). «Ich bin sehr zufrieden mit diesem Ergebnis. Es ist so nicht zu erwarten gewesen, da ich keinen kantonalen Wahlkampf führte», sagte sie am Sonntag. Dass die Grünen im Kanton Bern nun vier Sitze auf sich vereinen, bezeichnete die Thuner Finanzvorsteherin als einen «historischen Erfolg».

Dank des zweiten Ersatzplatzes kann sich de Meuron durchaus Chancen ausrechnen, während der Legislatur in den Nationalrat nachzurücken – zumal Parteikollegin Regula Rytz allenfalls noch in den Ständerat gewählt wird. «Sollte ich tatsächlich zum Zug kommen, würde ich das Mandat annehmen – und als Konsequenz wahrscheinlich den Sitz im Grossen Rat abgeben», erklärte de Meuron. «Für Thun wäre es wichtig, einen Sitz in der grossen Kammer zu haben.»

Jost wieder in Lauerposition

Sogar auf dem ersten Ersatzplatz gelandet ist der Thuner Grossrat Marc Jost auf der Liste der EVP. «Es war mein Ziel, auf diesem Platz zu landen, und ich bin entsprechend zufrieden», sagte der Generalsekretär der Schweizerischen Evangelischen Allianz am Sonntag. Inzwischen ist es das dritte Mal, dass sich Jost unmittelbar hinter der nationalen Parteipräsidentin, der gewählten Marianne Streiff, einreiht. Bei einem allfälligen Wechsel im Laufe der neuen Legislatur würde Jost das Berner EVP-Mandat annehmen: «Ich würde mich gerne auf nationaler Ebene einbringen.»

