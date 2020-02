Lorenz Blaser kommt für Roger Friedli Lorenz Blaser übernimmt ab 1. Juni das Amt des Geschäftsführers von Thun-Thunersee Tourismus.

Lorenz Blaser wird neuer TTST-Geschäftsführer. Foto: zvg

Der Vorstand von Thun-Thunersee Tourismus (TTST) hat einen neuen Geschäftsführer gewählt. «Mit Lorenz Blaser übernimmt ein Branchenfachmann diese verantwortungsvolle Position», teilte der TTST-Vorstand am Dienstag mit.

Blaser trete per 1. Juni 2020 die Nachfolge von Roger Friedli an. Vor diesem Engagement für den Thunersee war Blaser zwei Jahre lang für das Freilichtmuseum Ballenberg als Leiter Marketing und Kommunikation und als Mitglied der Geschäftsleitung tätig. Und von 2003 bis 2017 war er langjähriger Leiter Marketing und Verkauf der Niesenbahn AG. «Der Fachmann ist regional bereits stark vernetzt und verankert», so TTST weiter.

Der ursprüngliche gelernte Kaufmann hat später die Höhere Fachschule für Tourismus in Luzern absolviert und auch Erfahrung in der internationalen Reisebranche gesammelt. Er freue sich sehr auf seine neue Aufgabe und erlebe das grosse touristische Potenzial dieser Region auch immer wieder auf Familienausflügen rund um den See. «Die Region ist einzigartig, klein aber fein, ich will das Beste herausholen», wird Blaser in der Mitteilung zitiert.

Roger Friedli und Peter Fuchs werden TTST als operatives Führungsteam per 30. Juni 2020 verlassen. Die Übergabe werde fliessend stattfinden, Friedli und Fuchs würden dem Verein auch in Zukunft mit Rat und Tat zur Seite stehen.

( pd )