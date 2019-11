Marcel Klossner wird vom Vize zum Präsidenten

Es hatte sich bereits abgezeichnet: Marcel Klossner aus Diemtigen bekleidet das Amt des Gemeinderatspräsidenten zum 1. Januar und beerbt damit Martin Wiedmer, der sein Mandat Ende März niedergelegt hatte.

Klossner, der seit 2015 im Gemeinderat ist, hatte als Vize die Aufgaben des Präsidenten seither übergangsweise übernommen. Bei der anstehenden Gemeindeversammlung am Donnerstag, 28. November, sollte das Amt des Gemeinderatspräsidenten bis zum Ablauf der eigentlichen Legislatur in einem Jahr neu besetzt werden. Dies geschieht nun in stiller Wahl, da es, wie bereits in der Informationsbroschüre zur Versammlung vermeldet, mit Marcel Klossner nur einen Kandidaten gegeben hatte. Das änderte sich auch mit Ablauf der Nominierungsfrist nicht mehr, wie Gemeindeschreiber David Abrecht auf Anfrage bestätigte.