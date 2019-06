Mehr Steuereinnahmen polieren Rechnung auf

Eigenkapital von 1,054 Millionen

An Nettoinvestitionen sind 207225 Franken getätigt worden. Das massgebende Eigenkapital (Bilanzüberschuss) beträgt auf Ende 2018 1,054 Millionen Franken. Die 36 (von 775) am Mittwochabend an der Gemeindeversammlung im Singsaal des Oberstufenzentrums anwesenden Stimmberechtigten winkten die Jahresrechnung 2018 durch.

Zur Kenntnisnahme vorgelegt wurde den Stimmberechtigten die Kreditabrechnung für den Neubau des Holzschnitzelschopfes. Der Planungs- und Baukredit von insgesamt 190000 Franken wurde um 36741 Franken unterschritten. Vor allem erhebliche Eigenleistungen der Forstequipe hätten zum erfreulichen Resultat beigetragen, wurde begründet.

Ein bitterer Nachgeschmack

Ein etwas weniger erfreuliches Thema schnitt Gemeindepräsident Michael Graf (parteilos) an. Er informierte über den weiteren Verlauf in der Angelegenheit Baukontrolle. Bekanntlich war im Vorfeld der Gemeindeversammlung vom letzten Winter eine Petition mit 64 Unterschriften anonym auf der Verwaltung eingegangen. Im Rahmen der Versammlung wurde dann auch Kritik an der Baukontrolleurin sowie an den Ressortvorstehern laut. Inzwischen hat diese auf Ende Juni gekündigt, und die Firma Beutler Bauplanung übernimmt im Mandat die Baukontrolle der Gemeinde Unterlangenegg.

Im Verschiedenen gab es neben Wortmeldungen im Nachhall zur Baukontrolle Wünsche und Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern. Diese betrafen unter anderem Zonenplanänderungen, sanierungsbedürftige Gemeindestrassen, den Klimaschutz und die Auftragsvergabepolitik der Gemeinde. Schlussendlich verdankte ein vor zweieinhalb Jahren zugezogener Bürger den Behörden ihre nicht immer leichte Arbeit.