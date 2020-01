Mehrfamilienhaus in Thun evakuiert

Wegen einer technischen Störung an einem Trocknungsgerät hat sich in der Nacht auf Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus an der Neufeldstrasse in Thun starker Rauch entwickelt. Das Gebäude wurde evakuiert.

Die Feuerwehr wurde kurz nach zwei Uhr früh alarmiert. Als sie beim Mehrfamilienhaus eintraf, hatten sich bereits zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses ins Freie begeben. Wer noch im Haus war, wurde von der Feuerwehr evakuiert.

Während die Feuerwehr mit dem Löscheinsatz im Untergeschoss des Hauses zugange war, untersuchten zwei Ambulanzteams die Hausbewohner auf eine mögliche Rauchgasvergiftung.

Sechs Personen waren davon betroffen, davon drei Kinder und ein Jugendlicher. Alle sechs konnten die Spitäler wieder verlassen, wie das Regierungsstatthalteramt Thun und die Berner Kantonspolizei mitteilten.

Die Hausbewohner konnten in den frühen Morgenstunden wieder in ihre Wohnungen zurück.