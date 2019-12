Meyer Burger schliesst Standort in Deutschland

Bei Meyer Burger geht die Konzentration der Produktion weiter. Am Mittwoch gab das Thuner Unternehmen bekannt, den Standort Zülpich in Deutschland per Mitte 2020 zu schliessen. Die dort hergestellten Anlagen werden künftig am grössten Meyer-Burger-Standort in Hohenstein-Ernstthal (ebenfalls Deutschland) produziert.