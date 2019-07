Mit Sonne zu Strom zu warmem Wasser

Da man dafür nicht noch zusätzlich Strom verbrauchen darf, musste man eine Alternative finden. Im April begann die Energie Thun AG mit dem Bau von Solaranlagen im «Strämu». Dabei gab es einige Herausforderungen, da ein Gebäude unter Denkmalschutz steht. Seit Mai sind die Fotovoltaikpanels aber im Einsatz. Da das Strandbad der Stadt gehört, muss diese für die Kosten aufkommen.

Die Stadt kauft den gewonnenen Strom der Energie Thun AG ab, um die Badebecken zu heizen. Mindestens ein Drittel der so erzeugten Wärme muss durch die Sonnenenergie gewonnen werden. Einmal pro Jahr wird die Solaranlage gereinigt – wobei auch die Sicherheit eine wichtige Rolle spielt. So müssen bei der Begehung des Dachs alle angeseilt sein, wie Stephan Schmid erklärt. Er ist zuständig für die Wartungen der Anlage.

Die einzelnen Panels bestehen aus 60 Zellen, in welchen Silizium enthalten ist. Wenn Sonnenlicht auf die Zellen trifft, werden Elektronen in Bewegung gesetzt, die dann in einem Wechselrichter von Gleichstrom zu Wechselstrom umgewandelt werden. «Sonnenenergie ist die Energie der Zukunft, darauf müssen wir in Zukunft bauen», sagt Markus Hänni. Er ist zuständig für Produkte und Vertrieb bei der Energie Thun AG.