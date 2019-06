Morgenthalers Erbe kam nach Thun

12.6.1969 Im Beau-Rivage richtete der vor drei Jahren gegründete Fabrikbetrieb Kellenberger ein Verkaufsgeschäft ein. Die Firma machte sich in der Herstellung von Spezialmaschinen und Prototypen sowie im Formen- und Werkzeugbau einen Namen. Die Familie Wüthrich entschloss sich, das Restaurant Beau-Rivage eingehen zu lassen, es soll aber in absehbarer Zeit neu entstehen.

18.6.1969 Der bekannte Künstler David Regez stellt in der Galerie René Steiner eine Reihe seiner Scherenschnitte aus. 1949 stellte er an der Kaba in Thun aus und 1964 gelang ihm an der EXPO in Lausanne der Durchbruch. Seine schwarz-weissen Scherenschnitte wurden gesuchte Kunstwerke.

23.6.1969 Mit einem Festgottesdienst wurde die umgebaute Thuner Stadtkirche eingeweiht. Die Kirche wurde 1738 gebaut und in den Jahren 1856 und 1950/51 teilweise renoviert. .

24.6.1969 Die Chemische Reinigung Oppliger in Thun teilt mit, dass sie im Bälliz 56 neben der Hauptpost eine neue Filiale eröffnet. Weitere Filialen bestehen bereits im Bälliz 12, im Dürrenast neben der Migros, im Dürrenast an der Schulstrasse 27, im Neufeld bei der Post und an der Industriestrasse 1.

27.6.1969 Die Stadtpolizei Thun erhielt eine neue Mütze, die nach dem amerikanischen Muster der achteckigen Mütze der Berner Stadtpolizei geschaffen wurde. Knud Jacobsen entwarf für den Schmuck und Kennzeichen der Mütze eigens ein Thuner Wappen.

30.6.1969 Der Thuner Concours hippique verzeichnete 4500 Zuschauer. 60 Pferde nahmen am M-Springen nach Wertung A über 13 Hindernisse mit einer Höhe von 1,20 Metern teil. Im Stechen gewann Frank Lombard mit Halfpenny, der mit demselben Pferd im Jahr 1967 den 2. Platz belegte. (mbs)

Quelle: Stadtarchiv Thun